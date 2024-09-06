Свингмен сборной Украины будет выступать в чемпионате Испании

Свингемен сборной Украины Александр Липовый продолжит свою карьеру в составе испанского Аликанте, сообщает ФБУ со ссылкой на клуб.

Аликанте выступает в Примере FEB (второЙ по силе испанский дивизион).

Источник: ФБУ/fbu.ua

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Последние четыре сезона 32-летний баскетболист провел, играя за Прометей. Вместе с коллективом из Слобожанского он один раз стал чемпионом Украины, а также два раза - чемпионом Латвийско-эстонской лиги.

В прошедшем сезоне Липовый набирал в среднем за матч 6,4 очка и 4,0 подбора в рамках ЛЭБЛ и 6,9 очка, 4,0 подбора и 1,5 передачи в рамках Еврокубка.

Напомним, что в августе было объявлено о прекращении существования Прометея, который последовал "примеру" волейбольного клуба.

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