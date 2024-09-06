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Баскетбол

Тренер Денвера вступил в перепалку с фронт-офисом клуба насчет направления развития команды

Не самые приятные новости для фанатов чемпиона НБА 2023 года.
Сегодня, 10:00
Майкл Мэлоун / Getty Images
Майкл Мэлоун / Getty Images

Главный тренер Денвер Наггетс Майкл Мэлоун не находится на одной волне с фронт-офисом клуба насчет направления развития команды.

Как сообщает BasketNews, журналист ESPN Зак Лоу в своем подкасте "Lowe Post" рассказал о конфликте внутри чемпиона НБА-2023.

"Ходят слухи, что тренерский штаб и фронт-офис, или, по крайней мере, главный тренер и фронт-офис, не очень хорошо сходятся во взглядах в Денвере. До такой степени, что это даже необычно для НБА", - сказал Лоу.

В это межсезонье Денвер потерял важного игрока в лице Кентавиуса Колдуэлл-Поупа. Но фронт-офис решил не искать ему замену. Вместо этого ожидается, что место Кей-Си-Пи в стартовой ротации займет Кристиан Браун.

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Фронт-офис Наггетс во главе с генменеджером Келвином Бутом хочет сосредоточиться на развитии игроков, недавно выбранных на драфте, даже если это может повлиять на краткосрочный успех.

В отличие от них, Мэлоун собирается опираться на ветеранов, рассчитывая на очередной чемпионский забег с Николой Йокичем, Джамалом Мюрреем, Майклом Портером-младшим и Аароном Гордоном в главных ролях.

Отметим, что контракт Майкла Мэлоуна с Денвер Наггетс рассчитан до конца сезона-2026/27.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс

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