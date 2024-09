Легендарный игрок Лос-Анджелес Лейкерс стал совладельцем футбольного клуба

Пятикратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Мэджик Джонсон присоединился к группе инвесторов футбольного клуба Вашингтон Спиритс.

Об этом в совместном с баскетболистом объявлении рассказала владелец команды Мишель Канг.

"У Мишель первоклассная организация. Я хочу убедиться, что этот вид спорта, женский футбол, может развиваться", - приводит слова Джонсона The Athletic.

"Для нас большая честь приветствовать Ирвина (настоящее имя Джонсона) в Вашингтон Спиритс. От баскетбольной площадки до зала заседаний совета директоров Ирвин знает, как побеждать, и мы рады рассчитывать на его опыт в составе нашей фантастической группы инвесторов", - сказала Канг в релизе клуба.

