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Баскетбол

Легендарный игрок Лос-Анджелес Лейкерс стал совладельцем футбольного клуба

Мэджик Джонсон продолжает инвестировать в американский спорт.
Сегодня, 08:55
Мэджик Джонсон / Getty Images
Мэджик Джонсон / Getty Images

Пятикратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Мэджик Джонсон присоединился к группе инвесторов футбольного клуба Вашингтон Спиритс.

Об этом в совместном с баскетболистом объявлении рассказала владелец команды Мишель Канг.

"У Мишель первоклассная организация. Я хочу убедиться, что этот вид спорта, женский футбол, может развиваться", - приводит слова Джонсона The Athletic.

"Для нас большая честь приветствовать Ирвина (настоящее имя Джонсона) в Вашингтон Спиритс. От баскетбольной площадки до зала заседаний совета директоров Ирвин знает, как побеждать, и мы рады рассчитывать на его опыт в составе нашей фантастической группы инвесторов", - сказала Канг в релизе клуба.

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Стоит отметить, что Джонсон не новичок в инвестировании в спортивные команды: он владеет частью акций ФК Лос-Анджелес (МЛС), Вашингтон Коммандерс (НФЛ), Лос-АНджелес Спаркс (ЖНБА).

В мае этого года 65-летний американец вошел в группу инвесторов во главе с владельцем Филадельфия Севенти Сиксерс (НБА) и Филадельфия Флайерз (НХЛ) Джошем Харрисом. С 1994 по 2010 год был миноритарным акционером Лос-Анджелес Лейкерс.

 

Ему также частично принадлежат акции клуба Лос-Анджелес Доджерс (МЛБ) и киберспортивной франшизы Team Liquid.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Мэджик Джонсон

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