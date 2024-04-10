НБА: Бостон уступил Милуоки, Сакраменто не сдержал Оклахому
В ночь на среду, 10 апреля, состоялись 14 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 9 апреля
Торонто – Индиана 123:140 (35:25, 29:40, 27:41, 32:34)
Торонто: Барретт (23 + 5 потерь), Олиник (22), Фримен-Либерти (20 + 8 подборов), Трент (16), Агбаджи (2) – старт; Б. Браун (16), Нвора (11), Макдэниэлс (7), Уильямс (6 + 9 подборов).
Индиана: Халибертон (30), Сиакам (16 + 9 подборов), Тернер (16), Нембард (8 + 8 передач), Несмит (8) – старт; Топпин (23), Макконнелл (17 + 7 передач), Шеппард (11), Джексон (4 + 7 подборов), Макдермотт (3), Смит (2), Джексон (2), Уокер (0), Браун (0).
Филадельфия – Детройт 120:102 (30:22, 34:30, 26:26, 30:24)
Филадельфия: Эмбиид (37 + 11 подборов + 8 передач + 5 потерь), Убре (17), Харрис (15 + 12 подборов), Пэйн (5 + 6 передач), Батюм (2) – старт; Хилд (18), Даутин (8 + 6 передач), Рид (8), Мелтон (5), Каунсил (3), Бамба (2), Смит (0).
Детройт: Айви (25 + 5 потерь), Дюрен (15 + 11 подборов), Сассер (10), Мету (7 + 11 подборов), Браун (0) – старт; Фурнье (21), Флинн (12), Уайзмен (8), Роден (2), Науэлл (2), Бейхайм (0).
Шарлотт – Даллас 104:130 (18:36, 29:33, 36:28, 21:33)
Шарлотт: Бриджес (22), Миллер (21), Г. Уильямс (12), Мэнн (11 + 6 передач), Мицич (6) – старт; Бертанс (13), Ричардс (8 + 7 подборов), Тор (5), Покушевски (4), Макгауэнс (2), Блэк (0), Болден (0), Смит (0).
Даллас: Дончич (39 + 12 подборов + 10 передач), Гэффорд (26 + 7 подборов), Ирвинг (18 + 8 подборов + 9 передач), Д. Джонс (9), Вашингтон (1 + 7 подборов) – старт; Хардуэй (15), Клебер (10), Харди (3), Проспер (3), Уильямс (2), Экзам (2), Лоусон (2), М-ф Моррис (0).
Атланта – Майами 111:117 OT (27:30, 20:29, 33:21, 21:21, 6:6, 4:10)
Атланта: Мюррэй (29 + 13 подборов + 13 передач), Хантер (23 + 11 подборов), Джонсон (13 + 8 подборов), Богданович (11 + 5 потерь), Капела (6 + 11 подборов) – старт; Фернанду (12), Мэтьюз (11), Бафкин (4), Мэттьюз (2), Крейчи (0).
Майами: Хирро (33), Батлер (25 + 8 подборов + 9 передач), Йович (23 + 8 подборов), Адебайо (10 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Калеб Мартин (0) – старт; Хайсмит (13 + 7 подборов), Райт (7), Лав (3), Хакес (3).
Милуоки – Бостон 104:91 (37:21, 26:22, 15:24, 26:24)
Милуоки: Беверли (20 + 10 подборов), Я. Адетокумбо (15 + 8 подборов + 7 передач), Б. Лопес (15), Лиллард (12), Миддлтон (12 + 9 передач + 7 потерь) – старт; Портис (15 + 10 подборов), Грин (6), Бизли (5), Коннотон (4), Джексон (0), Ливингстон (0), Вашингтон (0), Т. Адетокумбо (0).
Бостон: Тейтум (22 + 6 передач), Браун (14 + 10 подборов + 5 потерь), Холидэй (12 + 7 подборов), Уайт (9), Тиллман (6) – старт; Хаузер (8), Корнет (7), Притчард (6), Михайлюк (5), Бриссетт (2).
Мемфис – Сан-Антонио 87:102 (25:16, 24:32, 12:29, 26:25)
Мемфис: Пиппен (14 + 7 подборов), Кларк (14), Джемисон (14 + 9 подборов), Джексон (11), Гудвин (10 + 19 подборов) – старт; Симпсон (12), Уайт (6), Аллен (6).
Сан-Антонио: Вембаньяма (18 + 7 подборов + 6 передач + 7 блок-шотов), Шэмпени (17), Мамукелашвили (11 + 16 подборов), Брэнэм (10), Джонс (8 + 7 подборов) – старт; Уэсли (13 + 5 потерь), Сиссоко (10), Коллинз (5 + 7 подборов), Буей (4), Грэм (3), Дьюк (3), Грэй (0).
Оклахома-Сити – Сакраменто 112:105 (28:31, 17:33, 39:23, 28:18)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (40 + 7 подборов + 5 потерь), Дорт (18), Холмгрен (15 + 9 подборов), Джейлен Уильямс (11), Гидди (4) – старт; Джо (10), Уиггинс (7), Джейлин Уильямс (4), Уоллес (3), К. Уильямс (0), Мускала (0).
Сакраменто: Фокс (33 + 8 подборов + 6 передач), Эллис (26 + 5 потерь), Мюррэй (15 + 10 подборов), Барнс (10), Сабонис (8 + 13 подборов + 5 потерь) – старт; Митчелл (8), Лайлс (3 + 7 подборов), Джонс (2), Лень (0).
Чикаго – Нью-Йорк 117:128 (27:36, 35:32, 33:33, 22:27)
Чикаго: Дерозан (34 + 6 передач), Вучевич (26), Уайт (24 + 6 передач), Карузо (9 + 6 передач), Грин (9 + 12 подборов) – старт; Драммонд (4), Терри (4), Крэйг (4), Картер (3), Саного (0).
Нью-Йорк: Брансон (45 + 8 передач), Ануноби (24), Дивинченцо (21 + 6 передач), Харт (17 + 13 подборов + 7 передач), Хартенштайн (11 + 6 передач) – старт; Макбрайд (7), Богданович (3), Робинсон (0).
Миннесота – Вашингтон 130:121 (26:44, 34:26, 39:24, 31:27)
Миннесота: Эдвардс (51 + 7 передач), Гобер (19 + 16 подборов + 4 блок-шота), Конли (15), Макдэниэлс (9), Рид (3) – старт; Александер-Уокер (23), Маклафлин (6 + 7 передач), Моррис (3), Андерсон (1), Майнотт (0), Никс (0), Миллер (0), Уоррен (0), Мур (0).
Вашингтон: Кисперт (25), Пул (24 + 6 передач), Болдуин (15), Гилл (15 + 9 подборов), Авдия (15) – старт; Дэвис (10), Оморуйи (7), Бернард (6), Батлер (4).
Хьюстон – Орландо 118:106 (36:25, 27:26, 34:31, 21:24)
Хьюстон: Ванвлит (37 + 8 подборов + 6 передач), Смит (23 + 7 подборов), Брукс (15), Грин (14), Томпсон (13 + 8 подборов) – старт; Лэндейл (8), Грин (6), Уитмор (2), Сэмюэльс (0), Уильямс (0), Хинтон (0), Буллок (0).
Орландо: Саггс (21), Банкеро (21 + 7 подборов + 6 передач), Фульц (18), Картер (7), Г. Харрис (6) – старт; М. Вагнер (12), Айзек (10 + 8 подборов), Инглс (7), Энтони (2), Окики (2), Битадзе (0), Ховард (0), Хьюстан (0), Куин (0), Блэк (0).
Юта – Денвер 95:111 (17:34, 36:31, 27:22, 15:24)
Юта: Юртсевен (20 + 11 подборов), Шаманич (15 + 10 подборов), Джордж (10 + 5 потерь), Джузэнг (5), Хендрикс (3) – старт; Хортон-Такер (24), Сенсабо (10), Бэйзли (8), Престон (0).
Денвер: Дж. Мюррэй (28 + 4 блок-шота), Йокич (28 + 13 подборов + 7 передач + 5 потерь), Портер (12), К. Браун (11), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; Джексон (9), Дж. Холидэй (6), Ннаджи (6), Уотсон (5 + 9 подборов), Пикетт (0), Хафф (0), Стротер (0), Тайсон (0).
Портленд – Новый Орлеан 100:110 (27:28, 28:24, 23:35, 22:23)
Портленд: Эйтон (30 + 13 подборов), Хендерсон (19 + 15 передач + 8 потерь), Мюррэй (14), Рупер (6), Уокер (4 + 10 подборов) – старт; Рит (12), Бэнтон (12), Минайя (3).
Новый Орлеан: Мерфи (31 + 8 подборов), Макколлум (29), Уильямсон (22 + 7 подборов), Валанчюнас (11 + 8 подборов), Джонс (7) – старт; Дэниэлс (4), Робинсон-Эрл (2), Нэнс (2), Альварадо (2), Хоукинс (0), Зеллер (0), Райан (0).
Финикс – Клипперс 92:105 (10:37, 23:29, 35:18, 24:21)
Финикс: Дюрэнт (21), Бил (19 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Букер (12), Аллен (9), Юбэнкс (6) – старт; Гордон (11), О'Нил (10 + 11 подборов), Бол (2), Литтл (2), Томас (0), Окоги (0), Уэйнрайт (0), Янг (0).
Клипперс: Джордж (23 + 7 подборов + 6 потерь), Мэнн (17 + 10 подборов), Зубац (17 + 13 подборов), Уэстбрук (16 + 15 подборов + 15 передач + 5 потерь), Пауэлл (10) – старт; Коффи (13), Хайлэнд (7 + 9 подборов), Пламли (2), Бостон (0), Браун (0), Мун (0).
Лейкерс – Голден Стэйт 120:134 (29:38, 31:33, 29:35, 31:28)
Лейкерс: Джеймс (33 + 7 подборов + 11 передач), Ривз (22 + 7 подборов + 6 передач), Хатимура (20 + 11 подборов), Расселл (14 + 7 передач), Хэйс (11) – старт; Динуидди (12), Каслтон (2), Льюис (2), Кристи (2), Принс (2), Винсент (0), Реддиш (0), Мэйс (0).
Голден Стэйт: Томпсон (27), Карри (23 + 7 подборов + 8 передач), Уиггинс (17), Др. Грин (15 + 10 передач), Джексон-Дэвис (7 + 7 подборов) – старт; Подземски (13), Пол (11 + 9 передач), Пэйтон II (9), Куминга (8), Сантос (2), Киньонес (2), Муди (0), Спенсер (0), Гаруба (0).
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