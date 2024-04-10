Бостон и Милуоки установили новый антирекорд НБА по штрафным броскам

Яннис Адетокумбо стал единственным игроком в матче, который выходил на линию штрафных.

В ночь на среду, 10 апреля, состоялся поединок регулярного сезона НБА, в котором Милуоки победил Бостон со счетом 104:91.

Эта игра запомнится болельщикам как одна из самых миролюбивых в истории лиги, ведь за весь матч было зафиксировано всего 12 персональных фолов.

К тому же, в игре лишь два раза пробивался штрафной бросок (и лишь один был реализован) - обе попытки оказались на счету Янниса Адетокумбо, который при этом не смог доиграть поединок из-за травмы.

Как сообщает ESPN, Милуоки побил рекорд НБА по количеству персональных фолов за один матч (4).

Бостон же установил новый рекорд лиги, ни разу не пробив штрафной за весь матч. Достижение ранее принадлежало Атланте (2018) и Мемфису (2014), которые по разу пробивали штрафной.

Источник: ESPN

Матч Милуоки - Бостон также побил рекорд НБА по наименьшему количеству выброшенных штрафных для двух команд. В 2019 году Индиана и Орландо бросили одиннадцать штрафных на двоих.

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