Одноклубник Леня прервал свою многоматчевую серию дабл-даблов

Домантас Сабонис набирал двузначные показатели в двух статистических метриках в более чем шести десятках поединков.

Центровой Сакраменто Кингз Домантас Сабонис на протяжении 61 матча подряд уходил с паркета, имея на своем счету дабл-дабл.

Однако эта серия прервалась в игре против Оклахомы (105:112), в которой 27-летний литовец набрал лишь 8 очков, 13 подборов и 5 передач за практически 34 минуты на площадке.

Как сообщает ESPN, данная серия Сабониса стала седьмой самой длительной в истории НБА. При этом Домантас стал обладателем самой длительной серии с сезона-1976/77, когда произошло слияние НБА и АБА (Американская баскетбольная ассоциация).

Рекорд по длительности серии матчей с дабл-даблами принадлежит великому Уилту Чемберлену, который на протяжении 227 матчей подряд набирал двузначные показатели в двух статистических метриках.

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Ранее стало известно, что Милуоки и Бостон провели самый миролюбивый матч в истории НБА, пробив всего два штрафных броска на двоих.

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