Порзингис вернется в первой игре Финала НБА против Далласа

Бигмен Бостона Кристапс Порзингис сможет принять участие в первом матче Финала НБА против Далласа, сообщает BasketNews со ссылкой на журналиста ESPN Себастьяна Кристенсена.

По словам Кристенсена, "все знаки ведут к тому", что 28-летний латыш вернется на паркет в этой игре.

Порзингис травмировал ногу 30 апреля во время четвертого матча серии против Майами в первом раунде плей-офф. С того момента баскетболист восстанавливался, пропустив остаток серии с Хит и полностью две серии с Кливлендом и Индианой.

Читай также: Тейтум: Для нас, для Бостона возвращение в Финал НБА - это второй шанс

Во время прошедшего регулярного сезона "Единорог" набирал в среднем 20,1 очка (51,6% бросков с игры), 7,2 подбора, 2 передачи и 1,9 блок-шота за игру.

Финальная серия Бостона и Далласа стартует в ночь на 7 июня. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!