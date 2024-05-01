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Баскетбол

Один из лидеров Бостона выбыл на неопределенный срок из-за травмы

У Кристапса Порзингиса диагностировали ту же проблему, из-за которой до сих пор не играет Яннис Адетокумбо.
Сегодня, 18:20
Кристапс Порзингис / Getty Images
Кристапс Порзингис / Getty Images

В ночь на вторник, 30 апреля, Бостон обыграл Майами со счетом 102:88 в рамках четвертого матча первого раунда плей-офф НБА.

По ходу первой половины игры травму получил бигмен "кельтов" Кристапс Порзингис, который в итоге был вынужден покинуть площадку. За 13 минут на паркете он набрал 7 очков и 3 подбора.

Как сообщает ESPN, у 28-летнего латыша диагностировали растяжение икроножной мышцы. Селтикс уже исключили возможность его появления в пятом матче серии. При этом команда не назвала сроки возвращения баскетболиста.

По информации источника, Порзингис пропустит как минимум несколько матчей. Арену игрок покидал хромая в защитном ботинке.

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Стоит отметить, что подобную травму получил звездный бигмен Милуоки Яннис Адетокумбо, который пропустил все игры серии с Индианой.

Следующая встреча Бостона и Майами состоится в ночь на четверг, 2 мая. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Кристапс Порзингис

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