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Баскетбол

Лейкерс готовы дать ЛеБрону максимальное продление и задрафтовать его сына

На что только не пойдет фронт-офис, лишь бы сохранить "Короля".
Сегодня, 17:43
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс находится на распутье после вылета в первом раунде плей-офф от Денвера (1-4).

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что 39-летний баскетболист может отказаться от опции игрока на следующий сезон и выйти на рынок свободных агентов.

Однако вскоре появилась другая информация. Как сообщает The Athletic, у "озерников" есть план по сохранению "Короля" в своем составе.

Для этого они готовы предложить ему максимальное продление на три года и 164 миллиона долларов.

В дополнение к этому фронт-офис ЛАЛ также готов выполнить личное желание Джеймса: он не раз заявлял о желании поиграть со своим сыном Бронни в одной команде.

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В связи с этим "пурпурно-золотые" рассматривают возможность задрафтовать 19-летнего защитника, который выставил свою кандидатуру на драфт 2024 года.

Стоит отметить, что Бронни Джеймс принял решение покинуть Университет Южной Каролины спустя всего один сезон.

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