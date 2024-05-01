Плей-офф НБА: Милуоки переиграл Индиану, Филадельфия обыграла Нью-Йорк в овертайме

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 1 мая, состоялись три матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 30 апреля

Нью-Йорк – Филадельфия 106:112 OT (17:26, 32:17, 21:26, 27:28, 9:15)

Нью-Йорк: Брансон (40 + 6 передач), Харт (18 + 9 подборов), Ануноби (17), Дивинченцо (9), Хартенштайн (6 + 7 подборов) – старт; Макбрайд (14), Робинсон (2 + 7 подборов).

Филадельфия: Макси (46 + 9 передач), Харрис (19 + 8 подборов), Эмбиид (19 + 16 подборов + 10 передач + 4 блок-шота + 9 потерь), Убре (14), Лаури (0) – старт; Батюм (8 + 8 подборов), Пэйн (6), Рид (0).

Счет в серии: 3-2

Кливленд – Орландо 104:103 (33:23, 15:24, 27:23, 29:33)

Кливленд: Митчелл (28), Гарлэнд (23), Струс (16), Э. Мобли (14 + 13 подборов), Окоро (8) – старт; М-с Моррис (12), Леверт (3), Меррилл (0), Томпсон (0).

Орландо: Банкеро (39 + 8 подборов + 5 потерь), Ф. Вагнер (14 + 6 передач), Саггс (13), Картер (7 + 11 подборов), Г. Харрис (0) – старт; М. Вагнер (8), Айзек (7), Фульц (7), Инглс (6), Энтони (2).

Счет в серии: 3-2

Милуоки – Индиана 115:92 (23:31, 30:17, 34:19, 28:25)

Милуоки: Миддлтон (29 + 12 подборов), Портис (29 + 10 подборов), Бизли (18), Беверли (13 + 12 передач), Б. Лопес (12) – старт; Коннотон (9), Галлинари (4), Боучэмп (1), Джексон (0), Грин (0).

Индиана: Халибертон (16 + 6 передач), Тернер (13), Нембард (12), Сиакам (12), Несмит (7) – старт; Топпин (12), Шеппард (7), Макконнелл (6), Джексон (4), Макдермотт (3), Уокер (0).

Счет в серии: 2-3

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