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Баскетбол

ЛеБрон намерен выйти на рынок свободных агентов

Легендарный баскетболист хочет отказаться от контракта с Лос-Анджелес Лейкерс
Сегодня, 19:10
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс определился с планами на будущее.

Как сообщает журналист ESPN Брайан Виндхорст, американец планирует отказаться от опции игрока в контракте и стать свободным агентом.

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"Я думаю, что ЛеБрон намерен отказаться от своего контракта и стать свободным агентом впервые с 2018 года", - сказал Виндхорст.

Отметим, что Лейкерс вместе с ЛеБроном вылетели в первом раунде плей-офф от Денвер Наггетс, проиграв в серии со счетом 4:1.

Стоит сказать, что, если Джеймс все таки не откажется от опции игрока, то его контракт с зарплатой 51 млн долларов будет действителен еще один сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс

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