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Тейтум: Для нас, для Бостона возвращение в Финал НБА - это второй шанс

Селтикс намерены воспользоваться предоставленным шансом выиграть чемпионский титул.
Сегодня, 15:33
Джейсон Тейтум / Getty Images
Джейсон Тейтум / Getty Images

Два года назад Бостон дошел до Финала НБА, где в шести матчах проиграл Голден Стэйт.

Для молодого ядра "кельтов" это было первое участие в финальной серии, которая стала серьезным ударом. При счете 2-1 в их пользу Селтикс проиграли четвертую игру на своем паркете, что изменило ход всей серии.

Лидер Бостона Джейсон Тейтум считает будущее противостояние с Далласом "вторым шансом".

"Я и мои одноклубники можем многому научиться из этого опыта, полученного в том Финале. И на этот раз все будет совсем по-другому", - цитирует форварда ESPN.

"Конечно, что мы были там (в финале) раньше, но потерпели неудачу. И это была прекрасная возможность снова выйти в финал".

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"У вас не всегда появляется второй шанс, поэтому нам нужно смотреть на это как на второй шанс и попытаться упростить ситуацию, насколько это возможно. Это еще одна серия, которую мы должны выиграть".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием матчей финальной серии НБА, которая начнется в ночь на 7 июня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Джейсон Тейтум Финал НБА

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