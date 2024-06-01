Дончич повторил историческое достижение Джордана в плей-офф НБА

В дальнейшем у словенца будет возможность не только улучшить свой показатель, но и превзойти Эм Джея.

Суперзвезда Далласа Лука Дончич стал ключевой фигурой в победе команды в финальной серии Западной конференции.

Маверикс обыграли в пяти матчах Миннесоту, в третий раз в истории франшизы выйдя в Финал НБА. Историческое выступление словенца помогло Далласу осуществить свою мечту.

Как сообщает Basketball Reference, Дончич стал лишь вторым игроком в истории НБА, который набирает в среднем 30+ очков за матч в рамках плей-офф.

На данный момент показатели Луки составляют 31,1 очка за игру. В этом компоненте он уступает лишь великому Майклу Джордану, который в 179 матчах плей-офф набирал в среднем 33,4 очка.

Every player in NBA history to average 30+ PPG in the playoffs:



— Michael Jordan

— Luka Dončić pic.twitter.com/H7QQq2aPxq — Basketball Reference (@bball_ref) May 31, 2024

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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