Джордж считает, что обмен Хардена навредил Клипперс

Форвард Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж выразил уверенность в том, что команда пострадала во время плей-офф из-за отсутствия глубины, потерянной в результате обмена Джеймса Хардена, сообщает Bleacher Report.

Выступая в своем подкасте, Джордж предположил, что потеря "клейких парней", таких как Роберт Ковингтон, Николя Батюм и Кеньон Мартин-младший, создала проблемы с составом. При этом он также отметил, что в этом нет вины самого Хардена.

"Мы потеряли РоКо. Мы потеряли Нико. Это были наши ребята, которые все связывали. Это были наши защитники. ... Кей Джей Мартин тоже. Это была наша энергия, наши молодые ноги. Я думаю, что в конце сезона мы были не так хороши, как могли бы. Я думаю, потеря этих парней причинила нам вред".

"Они собирали подборы, блокировали броски, была ротация. Они были защитниками. Они делали много грязной работы... Теперь я, Кавай (Леонард), нам приходится заниматься грязной работой и нам также нужно набирать очки. И это было уже слишком".

