Джордж считает, что обмен Хардена навредил Клипперс

По мнению PG13, команда потеряла куда больше, чем приобрела.

Форвард Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж выразил уверенность в том, что команда пострадала во время плей-офф из-за отсутствия глубины, потерянной в результате обмена Джеймса Хардена, сообщает Bleacher Report.

Выступая в своем подкасте, Джордж предположил, что потеря "клейких парней", таких как Роберт Ковингтон, Николя Батюм и Кеньон Мартин-младший, создала проблемы с составом. При этом он также отметил, что в этом нет вины самого Хардена.

"Мы потеряли РоКо. Мы потеряли Нико. Это были наши ребята, которые все связывали. Это были наши защитники. ... Кей Джей Мартин тоже. Это была наша энергия, наши молодые ноги. Я думаю, что в конце сезона мы были не так хороши, как могли бы. Я думаю, потеря этих парней причинила нам вред".

"Они собирали подборы, блокировали броски, была ротация. Они были защитниками. Они делали много грязной работы... Теперь я, Кавай (Леонард), нам приходится заниматься грязной работой и нам также нужно набирать очки. И это было уже слишком".

Paul George blames the holes in the Clippers roster post-Harden trade for their struggles:



“We lost RoCo. We lost Nico. Those were our glue guys … They would go get rebounds. They would rotate. They were defensive guys. They did a lot of the dirty work. Now… myself and Kawhi… pic.twitter.com/d89iJDyT4r — Andy (@AndyJPuente) June 19, 2024

Читай также: Одна из самых богатых женщин в мире приобрела часть акций Бруклин Нетс

Начав сезон со счетом 3–1, Клипперс 1 ноября обменяли Хардена, Пи Джей Такера и Филипа Петрушева, отправив Ковингтона, Батюма, Мартина, Маркуса Морриса и драфт-пики в Филадельфию.

В итоге "парусники" заняли четвертое место на Западе с результатом 51–31. Однако ЛАК вылетели сразу же в первом раунде плей-офф, проиграл будущему финалисту НБА Далласу в шести матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!