Одна из самых богатых женщин в мире приобрела часть акций Бруклин Нетс

Джо Цай сохранит за собой контрольный пакет организации.

Миллиардерша из Нью-Йорка Джулия Кох и ее дети заключили сделку по приобретению миноритарной доли в BSE Global, которая владеет Бруклин Нетс (НБА), Нью-Йорк Либерти (ЖНБА) и ареной Барклейс Центр, сообщает ESPN.

BSE Global объявила о сделке, но не раскрыла финансовые условия. Теперь сделку должен одобрить совет управляющих НБА.

По информации источника, семья Кох купит 15% BSE Global. Стоимость спортивных холдингов компании составляет 6 миллиардов долларов. Ожидается, что Джулия и ее дети заплатят за свою долю 900 миллионов.

Forbes ставит Джулию Кох на 23-е место в списке богатейших людей мира с состоянием в 65,7 миллиарда. Она и ее дети унаследовали 42% Koch Industries — одной из крупнейших частных компаний в стране — после смерти ее мужа Дэвида в 2019 году.

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BSE Global и команды останутся под контролем Джо Цая и Клары Ву Цай. По данным Forbes, состояние Джо Цая составляет 8,6 миллиарда долларов.

Джо Цай продолжит занимать пост председателя BSE Global и управляющего Нетс. Его жена останется вице-председателем корпорации и руководителем Либерти. Согласно пресс-релизу, руководство команд не изменится.

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