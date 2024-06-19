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Баскетбол

Худшая команда прошлого сезона НБА уволила двукратного лучшего тренера лиги

Детройт распрощался с Монти Уильямсом.
Сегодня, 17:59
Монти Уильямс / Getty Images
Монти Уильямс / Getty Images

Детройт Пистонс войдет в следующий сезон НБА с новым тренером.

Как сообщает Эдриан Воджнаровски, Пистонс уволили Монти Уильямса с поста главного тренера команды. Это произошло в связи со сменой руководства команды.

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Монти возглавил команду перед началом прошедшей кампании, подписав контракт на 6 лет с суммой в 78,5 млн долларов, хотя, изначально после увольнения из Финикс Санс планировал взять сезонный отпуск, чтобы быть рядом с женой, у которой диагностировали рак.

Отметим, что коллеги Уильямса дважды признавали его тренером года в НБА, а именно в сезонах-2020/21 и 2021/22, в сезоне-2021/22 он также стал тренером года по версии журналистов.

Детройт Пистонс в прошлом сезоне заняли 15 место из 15 в восточной конференции, победив всего в 14 матчах, что с отрывом является худшим результатом из всех команд в обеих конференциях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Монти Уильямс Детройт Пистонс

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