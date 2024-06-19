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Баскетбол

Сиакам подписал максимальный контракт с Индианой

Игрок останется в составе своей нынешней команды.
Сегодня, 17:27
Паскаль Сиакам / Getty Images
Паскаль Сиакам / Getty Images

Звездный форвард Паскаль Сиакам определился со своим будущим.

Как сообщает ESPN, камерунский баскетболист решил остаться в составе Индианы Пэйсерс. Новый контракт будет официально подписан после окончания срока действия моратория на свободные переходы игроков, то есть, 6 июля.

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Паскаль подпишет максимальный контракт на сумму в 189,5 млн долларов и сроком на 4 года.

Сиакам присоединился к Пэйсерс в течение прошлого сезона НБА. В составе Индианы на счету форварда в среднем 21,3 очка, 7,7 подборов, 3,7 передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Индиана Пейсерс Паскаль Сиакам

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