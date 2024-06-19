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Порзингис перенесет операцию на ноге после победы Бостона в Финале НБА

Сборная Латвии не сможет рассчитывать на своего лучшего игрока во время квалификационного турнира Олимпиады-2024.
Сегодня, 12:03
Кристапс Порзингис / Getty Images
Кристапс Порзингис / Getty Images

Новоиспеченный чемпион НБА в составе Бостон Селтикс Кристапс Порзингис будет вынужден лечь на операционный стол.

Как сообщает ESPN, 28-летний латыш перенесет операцию на левой ноге.

Из-за неназванной редкой травмы ноги Порзингис не попал в заявку на третий матч Финала НБА против Далласа. Он вернулся в заявку на игру №4, но так и не вышел на площадку. Он появился на паркете в пятом матче, но играл через боль.

По информации источника, восстановление займет примерно несколько месяцев.

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По этой причине Порзингис не сможет помочь сборной Латвии во время квалификационного турнира Олимпиады-2024, который стартует 2 июля.

Латвия попала в одну группу с Грузией и Филиппинами. В случае выхода в плей-офф турнира Латвия может встретиться с Бразилией, Камеруном или Черногорией. Лишь одна команда из этих двух групп попадет на Олимпиаду, которая пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

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