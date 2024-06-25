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Баскетбол

Кенни Аткинскон возглавит Кливленд Кавальерс

Помощник Стива Керра вернется к самостоятельной работе.
Сегодня, 08:56
Кенни Аткинсон / Getty Images
Кенни Аткинсон / Getty Images

Кливленд Кавальерс договорились о сотрудничестве с Кенни Аткинсоном, который станет следующим главным тренером франшизы, сообщает ESPN.

Стороны начали работу над контрактом, и ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Последний раз Аткинсон самостоятельно тренировал команду НБА в 2020 году, когда он на протяжении трех сезонов возглавлял Бруклин Нетс.

 

Стоит отметить, что именно там он работал с нынешними звездами Кавс, а именно Джарреттом Алленом и Карисом ЛеВертом.

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Сезон-2020/21 он провел в Лос-Анджелес Клипперс в качестве ассистента Тайрона Лю, а затем присоединился к тренерскому штабу Стива Керра в Голден Стэйт Уорриорз, где и работал до этого момента.

Два года назад у 57-летнего специалиста была возможность вернуться к самостоятельной работе, однако он отказался от предложения Шарлотт Хорнетс.

 

 

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