НБА отменила предсезонный матч Орландо и Нового Орлеана из-за урагана Милтон
Угроза, исходящая от урагана Милтон, который бушует в США, вынудила НБА перенести и отменить некоторые матчи.
Так, согласно официальному сайту лиги, матч между Майами и Атлантой, который должен был состояться в ночь на 11 октября, был перенесен на 17 октября.
Все билеты, приобретенные на эту игру, будут действительны для новой даты.
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В то же самое время НБА приняла решение отменить предсезонный поединок Орландо и Нового Орлеана, запланированный на 12 октября, сообщает ESPN.
Стоит отметить, что из-за урагана в США были отменены или перенесены бесчисленные мероприятия в колледжах и средних школах Флориды.
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