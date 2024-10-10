Лень не помешал: Уорриорз установили новый рекорд франшизы по количеству заброшенных трехочковых

В ночь на четверг, 10 октября, в рамках предсезонной подготовки НБА прошел матч, в котором Голден Стэйт обыграл Сакраменто со счетом 122:112.

"Воины" обыграли команду Алексея Леня во многом благодаря в разы большему количеству выброшенных и реализованных трехочковых.

В этой игре Уорриорз бросили из-за дуги 52 раза, реализовав 28 бросков, что стало новым рекордом франшизы по количеству заброшенных трехочковых в одном матче, сообщает ESPN.

The Golden State Warriors set a FRANCHISE RECORD for threes in a single game 💦 pic.twitter.com/z3MSO1tgnQ — Basketball Forever (@bballforever_) October 10, 2024

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Забавно, что лучшим в этом плане стал экс-игрок Кингз Бадди Хилд, реализовавший 8 из 9 бросков с дальней дистанции.

Напомним, что главный тренер Сакраменто Майк Браун доверил Алексею Леню в этой игре более 20 минут, за которые центровой сборной Украины набрал приличные показатели.

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