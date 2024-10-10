iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Лень не помешал: Уорриорз установили новый рекорд франшизы по количеству заброшенных трехочковых

Украинец стал свидетелем исторического выступления команды Стива Керра.
Сегодня, 16:29
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

В ночь на четверг, 10 октября, в рамках предсезонной подготовки НБА прошел матч, в котором Голден Стэйт обыграл Сакраменто со счетом 122:112.

"Воины" обыграли команду Алексея Леня во многом благодаря в разы большему количеству выброшенных и реализованных трехочковых.

В этой игре Уорриорз бросили из-за дуги 52 раза, реализовав 28 бросков, что стало новым рекордом франшизы по количеству заброшенных трехочковых в одном матче, сообщает ESPN.

Читай также: Опрос генменеджеров НБА: Бостон - фаворит на чемпионство, Гилджес-Александер - MVP

Забавно, что лучшим в этом плане стал экс-игрок Кингз Бадди Хилд, реализовавший 8 из 9 бросков с дальней дистанции.

Напомним, что главный тренер Сакраменто Майк Браун доверил Алексею Леню в этой игре более 20 минут, за которые центровой сборной Украины набрал приличные показатели.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз Алексей Лень

Статьи по теме

Лень провел мощный предсезонный матч против Голден Стейт Лень провел мощный предсезонный матч против Голден Стейт
Дрэймонд Грин: Мы с Карри еще на закончили, мы идем за пятым титулом Дрэймонд Грин: Мы с Карри еще на закончили, мы идем за пятым титулом
Керр: Только Карри гарантировано место в старте Голден Стэйт Керр: Только Карри гарантировано место в старте Голден Стэйт
"Для меня это вариант": Карри хотел бы стать владельцем клуба НБА "Для меня это вариант": Карри хотел бы стать владельцем клуба НБА
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Италия - Бельгия, Израиль - Франция, Англия - Греция и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

НБА19:07
Трехкратный чемпион НБА объявил о завершении карьеры
Лига наций18:55
Саньоль - о поединке с Украиной: Для нас это будет тяжелый матч, но мои игроки готовы
Формула 118:27
Штайнер: Если Хэмилтон принесет Феррари титул, он окажется в Ватикане
Европа18:21
Итальянский гранд намерен укрепить атаку в январе
Европа18:00
Защитник МЮ выбыл из-за проблем с сердцем
НБА17:57
НБА отменила предсезонный матч Орландо и Нового Орлеана из-за урагана Милтон
Формула 117:30
Марко назвал главных кандидатов на место в Ред Булл
Европа17:16
Боруссия Д выкупила у Манчестер Сити контракт экс-одноклубника Цыганкова
Киберспорт17:15
NaVi проиграли Tundra и упали в нижнюю сетку PGL Wallachia Season 2
Бокс16:58
"Самый прибыльный": Промоутер предположил, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за свой бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK