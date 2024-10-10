Лень провел мощный предсезонный матч против Голден Стейт

В США продолжается предсезонный турнир NBA. Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень провел результативный матч против Голден Стейт, хоть его команда и уступила.

Украинец провел на площадке 21 минуту и ​​записал на свой счет 10 очков, 9 подборов и 5 передач.

Предсезонный турнир NBA

Сакраменто - Голден Стейт 112:122 (27:31, 41:35, 23:34, 21:22)

Напомним, в НБА также выступает еще один украинец Святослав Михайлюк, представляющий Юту.

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