НБА: Сакраменто Леня обыграл Юту, Оклахома разгромила Бостон
Во вторник, 3 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны три матча.
Оклахома-Сити – Бостон 150:117 (34:33, 40:21, 48:37, 28:26)
Оклахома-Сити: Гидди (25), Дорт (23), Уильямс (21 + 6 передач), Уиггинс (17), Уильямс (10) – старт; Джо (21), Мэнн (21), Уильямс (8 + 7 подборов), Бэйзли (4), Мускала (0).
Бостон: Браун (29), Тейтум (27), Уайт (8 + 6 передач), Смарт (7 + 8 передач), Хорфорд (2) – старт; Брогдон (17 + 9 подборов), Притчард (17), Хаузер (6), Джексон (4), Гриффин (0), Г. Уильямс (0), Корнет (0), Вонле (0).
Милуоки – Вашингтон 123:113 (32:28, 29:21, 29:36, 33:28)
Милуоки: Я. Адетокумбо (55 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь), Б. Лопес (21 + 12 подборов + 6 блок-шотов), Коннотон (11), Аллен (3), Картер (0) – старт; Портис (17 + 13 подборов), Инглс (6), Холидэй (6), Боучэмп (4), Грин (0).
Вашингтон: Порзингис (22 + 9 подборов), Кузма (20), Гэффорд (11 + 12 подборов), Моррис (8 + 8 подборов + 6 передач), Бил (8) – старт; Авдия (12), Кисперт (12), Хатимура (12), Райт (4), Гудвин (2), Гилл (2), Кэри (0), Бартон (0).
Юта – Сакраменто 115:117 (23:35, 28:25, 38:28, 26:29)
Юта: Маркканен (28 + 8 подборов), Кларксон (24), Конли (18 + 7 передач), Вандербилт (14 + 9 подборов), Олиник (5) – старт; Бизли (16), Кесслер (6 + 7 подборов), Александер-Уокер (4), Агбаджи (0), Гэй (0).
Сакраменто: Фокс (37 + 6 передач), Сабонис (21 + 14 подборов + 8 передач), Барнс (19 + 8 подборов), Хертер (16), Мюррэй (16) – старт; Митчелл (4), Монк (2), Лайлс (2), Окпала (0), Холмс (0).