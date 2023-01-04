iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Сакраменто Леня обыграл Юту, Оклахома разгромила Бостон

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков.
Сегодня, 08:06
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

Во вторник, 3 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны три матча.

Оклахома-Сити – Бостон 150:117 (34:33, 40:21, 48:37, 28:26)

Оклахома-Сити: Гидди (25), Дорт (23), Уильямс (21 + 6 передач), Уиггинс (17), Уильямс (10) – старт; Джо (21), Мэнн (21), Уильямс (8 + 7 подборов), Бэйзли (4), Мускала (0).

Бостон: Браун (29), Тейтум (27), Уайт (8 + 6 передач), Смарт (7 + 8 передач), Хорфорд (2) – старт; Брогдон (17 + 9 подборов), Притчард (17), Хаузер (6), Джексон (4), Гриффин (0), Г. Уильямс (0), Корнет (0), Вонле (0).

Милуоки – Вашингтон 123:113 (32:28, 29:21, 29:36, 33:28)

Милуоки: Я. Адетокумбо (55 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь), Б. Лопес (21 + 12 подборов + 6 блок-шотов), Коннотон (11), Аллен (3), Картер (0) – старт; Портис (17 + 13 подборов), Инглс (6), Холидэй (6), Боучэмп (4), Грин (0).

Вашингтон: Порзингис (22 + 9 подборов), Кузма (20), Гэффорд (11 + 12 подборов), Моррис (8 + 8 подборов + 6 передач), Бил (8) – старт; Авдия (12), Кисперт (12), Хатимура (12), Райт (4), Гудвин (2), Гилл (2), Кэри (0), Бартон (0).

Юта – Сакраменто 115:117 (23:35, 28:25, 38:28, 26:29)

Юта: Маркканен (28 + 8 подборов), Кларксон (24), Конли (18 + 7 передач), Вандербилт (14 + 9 подборов), Олиник (5) – старт; Бизли (16), Кесслер (6 + 7 подборов), Александер-Уокер (4), Агбаджи (0), Гэй (0).

Сакраменто: Фокс (37 + 6 передач), Сабонис (21 + 14 подборов + 8 передач), Барнс (19 + 8 подборов), Хертер (16), Мюррэй (16) – старт; Митчелл (4), Монк (2), Лайлс (2), Окпала (0), Холмс (0).


Статьи по теме

Фьюри VS Усик: Джойс назвал желанного соперника Фьюри VS Усик: Джойс назвал желанного соперника
Игрок Шахтера попал в ТОП-40 самых перспективных футболистов 2023 года по версии УЕФА Игрок Шахтера попал в ТОП-40 самых перспективных футболистов 2023 года по версии УЕФА
Оконфузился: Роналду перепутал Саудовскую Аравию с Южной Африкой Оконфузился: Роналду перепутал Саудовскую Аравию с Южной Африкой
Феррари по глупой причине не попала на собрание мотористов Феррари по глупой причине не попала на собрание мотористов
Помочь журналистам

Видео

Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе
Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м
просмотров

Последние новости

Бокс10:08
Фьюри VS Усик: Джойс назвал желанного соперника
Украина09:58
Игрок Шахтера попал в ТОП-40 самых перспективных футболистов 2023 года по версии УЕФА
Другие страны09:43
Оконфузился: Роналду перепутал Саудовскую Аравию с Южной Африкой
Формула 109:32
Феррари по глупой причине не попала на собрание мотористов
Лига Чемпионов09:23
Срна проведет переговоры с Челси по Мудрику
Другие страны09:06
Пенсия обеспечена: Карикатурист создал мультик в честь перехода Роналду в Ан-Наср
НХЛ08:31
НХЛ: Торонто и Сент-Луис устроили шоу, Сиэтл перевернул игру с Эдмонтоном
НБА08:06
НБА: Сакраменто Леня обыграл Юту, Оклахома разгромила Бостон
Европа07:44
Касереньо - Реал 0:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании
Европа07:23
Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK