Аринас: Морант - семьянин, герой, будущее лицо НБА, а теперь еще и филантроп

Как стало известно ранее, звезда Мемфиса Джа Морант отлично повеселился в стриптиз-клубе, оставив там за две ночи в качестве чаевых как минимум 50 тысяч долларов.

Гилберт Аринас, который знаменит нетривиальными историями об НБА середины 2000-х, с юмором отреагировал на новости о Джа. В своих социальных сетях бывший лидер Вашингтона опубликовал фото Моранта из клуба и оставил саркастический комментарий, предоставив собственную версию произошедшего.

"Могут ли все СМИ извиниться перед Джа Морантом за клеветническую кампанию, которую они провели, назвав его бандитом? Это семьянин, герой, ролевая модель, игрок франшизы, будущее лицо лиги и теперь ФИЛАНТРОП".

"В этой ситуации он жертвует свои деньги и время местному историческому месту под названием "Shotgun Willie's", в котором живут заблудившиеся женщины из-за отсутствия финансирования со стороны города. В то время кондиционер в здании не работал, поэтому на этом фото Морант был без футболки".

"Пожертвование в 50 тысяч долларов, которое предоставил мистер Морант, так взволновало одну из местных жительниц, что она набросилась на него без его согласия. Как вы видите, он не трогал женщин и не наслаждался происходящим".

Фото с камеры слежения в клубе Shotgun Willie's / Источник: The New York Post/nypost.com

"Что касается прямого эфира мистера Моранта, то из-за большого количества купюр, лежащих на полу, местный житель Денвера попытался ограбить это историческое место, но мистер Морант мужественно подверг свою жизнь опасности и обезвредил этого бандита".

"Мистер Морант проявил героизм. Мэр Денвера Майкл Хэнкок прекратил расследование против Моранта и теперь думает о том, чтобы вручить ему ключ от города за его храбрость в ту ночь. Не могу дождаться, чтобы увидеть Моранта снова на паркете. Не все герои носят плащи, но мистер Морант носит".

Напомним, что НБА начала расследование, в ходе которого Мемфис отстранил Джа Моранта на неопределенный срок.