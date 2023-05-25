Полиция навестила Моранта после его публикаций в социальных сетях

Полиция в Теннесси провела "проверку благосостояния" звезды Мемфиса Джа Моранта после загадочных публикаций в Instagram в среду, 24 мая, сообщает ESPN.

В своих социальных сетях Морант опубликовал несколько фотографий с родителями и дочкой с подписями "Люблю тебя, мама", "Люблю тебя, папа", "Ты самая лучшая девочка, люблю тебя". Последнюю фотографию он подписал "Пока". Позднее публикации были удалены.

Hope everything is okay with Ja Morant 🙏



(h/t @donnymonarch ) pic.twitter.com/iNjrKPWWaT — NBACentral (@TheNBACentral) May 24, 2023

Это вызвало обеспокоенность у фанатов и официальных лиц НБА. В итоге полиция поехала домой к Джа, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке.

Как оказалось, 23-летний гангстер решил взять перерыв на отдых от социальных сетей.

Ранее Кайри Ирвинг прокомментировал ситуацию, связанную с Джа Морантом, дав при этом своих подписчикам в социальных сетях совет относительно жизни.