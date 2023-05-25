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Ирвинг: Перестаньте позволять технологиям контролировать ваш гр*баный разум

Философ Кайри снова на связи.
Сегодня, 16:28
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Недавно Джа Морант попал в очередной скандал, связанный с демонстрацией огнестрельного оружия в социальных сетях, за что Мемфис отстранил его от всех командных мероприятий на неопределенный срок.

Кайри Ирвинг прокомментировал ситуацию с Морантом, дав людям совет.

"Какого бы цвета кожи вы ни были, какого бы вероисповедания вы ни были, многие из нас нуждаются в воспитании", - цитирует Кайри Sports Illustrated.

"Нам нужно больше времени проводить с семьёй, снять завесу технологий. Перестаньте позволять технологиям контролировать ваш гр*баный разум. Перестаньте позволять этому д*рьму делать это. Выйдите на солнце, заземлитесь. Узнайте, что такое мир и разум, и молитесь богу".

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Напомним, что Кайри Ирвинг с высокой долей вероятности не переподпишется с Далласом и будущим летом выйдет на рынок свободных агентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг

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