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Баскетбол

Ирвинг рассказал, почему у него не сложилась карьера в Бостоне

Кайри вспомнил времена, когда он присоединился к "кельтам", став главной звездой франшизы, но не своим.
Сегодня, 13:34
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Звезда Далласа Кайри Ирвинг провел всего два года в Бостоне, куда он перебрался из Кливленда.

Баскетболист так и не смог стать своим как в команде, так и в городе, который теперь его ненавидит.. Перед пятым матчем финальной серии 32-летний защитник рассказал, почему у него не сложилась карьера в Бостоне.

"Здесь (в Бостоне) вы должны проявить свое уважение. Но, кажется, у меня возникли трудности с самого начала. Я не знал, как стать здесь великим игроком, побеждать в чемпионатах, вести команду за собой и искренне присоединиться к организации Селтикс и их культу", - цитирует Кайри ESPN.

"Именно этого они ожидают от тебя как от игрока. Они ожидают, что вы легко проникнитесь духом Селтикс, что вы поверите во все, что связано с этой командой. А если нет, то тебя выгонят".

Источник: Getty Images

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"Я один из тех, кого отвергли. Но меня это не огорчает. Я сам создал такую ситуацию. Меня не встретили с распростертыми объятиями, хотя я знаком со многими членами этого клуба и до сих пор поддерживаю с ними дружеские отношения".

"Оглядываясь назад, я понимаю, что мог бы проявить больше уважения и попросить совета у тех, кто пришёл в Селтикс до меня. Они могли бы рассказать мне, что такое давление".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Кайри Ирвинг Даллас Маверикс

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