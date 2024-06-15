Даллас одержал третью самую крупную победу в истории Финалов НБА

Маверикс были близки к тому, чтобы побить рекорд 26-летней давности.

Даллас Маверикс на своем паркете обыграли Бостон Селтикс со счетом 122:84 в четвертом матче финальной серии НБА.

Как сообщает официальный сайт НБА, победа Далласа с разницей +38 очков стала третьей самой крупной в истории Финала.

Команда Джейсона Кидда едва не повторила второй результат, который установил как раз-таки Бостон в 2008 году, обыграв Лейкерс со счетом 131:92 (+39).

Рекорд же принадлежит Чикаго Буллз, которые в 1998 году обыграли Юту Джаз 96:54 (+42).

Largest blowout wins in Finals history:



+42 — Bulls vs Jazz (1998)

+39 — Celtics vs Lakers (2008)

+38 — Mavs vs Celtics (tonight)

+36 — Spurs vs Heat (2013) pic.twitter.com/5qzE7jWndS — StatMuse (@statmuse) June 15, 2024

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей финальной серии НБА.

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