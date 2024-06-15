Финал НБА: Даллас добыл первую победу в серии над Бостоном

Михайлюк и компания не сумели довести дело до конца, дав оппоненту отыграться.

В ночь на субботу, 15 июня, состоялся четвертый матч финальной серии НБА, в котором Даллас встречался с Бостоном.

Хозяева с первых минут показали, что они не собираются там просто сдаваться и отдавать победу "зеленым", принявшись уничтожать соперника.

Источник: Getty Images

С каждой новой четвертью Лука Дончич со своими партнерами увеличивали и увеличивали разрыв в матче, доведя его до неприличных 38 очков.

К слову, сам словенский баскетболист стал лучшим игроком этой игры, набрав 29 очков, отдав 5 передач и сделав 5 подборов.

В итоге, нас ожидает пятая встреча команд в финале НБА, которая состоится в ночь на 18 июня.

Даллас – Бостон 122:84 (34:21, 27:14, 31:25, 30:24)

Даллас: Дончич (29), Ирвинг (21 + 6 передач), Гэффорд (7), Вашингтон (6),Д. Джонс (5) – старт; Хардуэй (15), Лайвли (11 + 12 подборов),Экзам (10), Харди (5), Клебер (5), Грин (3), М-ф Моррис (3),Лоусон (2), Пауэлл (0), Проспер (0).

Бостон: Тейтум (15), Холидэй (10 + 5 потерь), Браун (10), Уайт (6),Хорфорд (3) – старт; Хаузер (14), Притчард (11), Бриссетт (7),Тиллман (3), Михайлюк (3), Кета (2), Спрингер (0), Уолш (0),Корнет (0).

Счет в серии: 1:3

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