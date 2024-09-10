Ирвинг: Я виноват в поражении Далласа в Финале НБА

Кайри признал, что провел финальную серию против Бостона далеко не лучшим образом.

Прошлым летом Даллас впервые с 2011 года вышел в Финал НБА. Но там команда Джейсона Кидда встретилась с Бостоном, который в пяти матчах обыграл ее.

Не лучшим образом там выступил звездный защитник Маверикс Кайри Ирвинг, о чем он и рассказал во время своего недавнего стрима на Twitch.

"Прошлый год, безусловно, был разочаровывающим с точки зрения того, что мы не выиграли Финал. Мы попали туда не просто так. Кровь определенно в воде (идиома: проявление явной слабости или уязвимости одной из сторон). Я всегда буду отвечать за свои поступки", - цитирует Кайри BasketNews.

"Определенно, нужно разобраться с этим. На протяжении всего сезона я играл не лучшим образом, и это съедало меня заживо в здоровом состоянии... Мы вернемся... Но проигрывать - это отстой".

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В финальной серии с Бостоном Кайри Ирвинг сыграл во всех пяти матчах, в которых набирал в среднем 19,8 очка, 3,0 подбора и 5,0 передачи.

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