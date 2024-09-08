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Баскетбол

Погиб бывший игрок Фенербахче и сборной Турции

Илькан Караман стал жертвой пьяного водителя.
Сегодня, 20:50
Илькан Караман / FIBA
Илькан Караман / FIBA

Бывший бигмен Фенербахче и сборной Турции Илькан Караман погиб в возрасте 34 лет.

Об этом турецкий коллектив сообщил в социальных сетях, опубликовав соответствующий пост.

"Мы с глубокой скорбью узнали, что наш спортсмен Илькан Караман, выступавший за нас с 2012 по 2014 годы, скончался. Да помилует Бог Илькана Карамана; Мы выражаем соболезнования и терпение его семье, родственникам и баскетбольному сообществу", - говорится в заявлении клуба.

По информации BasketNews, Караман был сбит автомобилем, за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла в турецком городе Датча. Баскетболист вышел из машины и стоял на тротуаре, пока его друг заправлял транспортное средство.

Тогда же пьяный водитель потерял управление и сбил Карамана насмерть.

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Илькан Караман сделал успешную баскетбольную карьеру, выступая за такие известные турецкие команды, как Тофаш, Пинар Каршияка, Фенербахче и Бешикташ.

В составе "желтых канареек" он выиграл Кубок Турции в 2013 году и Турецкую лигу в 2014 году.

Бигмен был постоянным членом молодежной сборной Турции, а также выступал за первую команду Турции в отборочном турнире Евробаскета-2013.

В 2012 году он попал на Драфт НБА, где был выбран командой Бруклин Нетс под общим 57-м пиком. Однако в самой лиге он не сыграл ни одного матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче сборная Турции

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