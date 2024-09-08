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Баскетбол

Бронзовый призер Суперлиги сменил логотип

В новом сезоне Киев-Баскет будет использовать новую эмблему.
Сегодня, 20:26
БК Киев-Баскет / https://www.instagram.com/kyivbasket/
БК Киев-Баскет / https://www.instagram.com/kyivbasket/

БК Киев-Баскет в социальных сетях объявил о смене логотипа - в следующем сезоне эмблема "пчел" предстанет в новом образе.

Команда, которая заняла третье место по итогам Суперлиги прошлого сезона, снова будет использовать два языка (украинский и английский), а также изменила дизайн пчелы.

"И все на свете надо пережить, И каждый финиш - это, по сути, старт".

"Грядущую кампанию Киев-Баскет начнет в новом лице. Лице, отражающем идею и посыл, с которым мы стремимся войти в сезон".

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"Клубная эмблема это не просто картинка в соцсетях или наклейка на центре паркета. Это клубный герб, который несет в себе страсть и преданность, пыл и жажду, ярость и любовь. Любовь к тому, чем и ради чего мы занимаемся".

"Это частичка души тех, кто его делал и тех, кто будет носить его на груди. Наш логотип имеет историю, имеет смысл и содержание и способен наделить им то, к чему прикоснется".

"О его происхождении, идее и авторе узнаете уже скоро. Дальше - будет".

Старый логотип / https://kyiv-basket.com.ua/
Старый логотип / https://kyiv-basket.com.ua/

Ранее стало известно, что свингмен сборной Украины Александр Липовый в новом сезоне будет выступать за коллектив из Испании.

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