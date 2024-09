Джамал Мюррей договорился о продлении контракта с Денвером

Разыгрывающий Денвер Наггетс Джамал Мюррей продлит свое пребывание в команде.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, баскетболист согласовал с организацией 4-летнее продление на сумму 208 миллионов долларов.

Denver Nuggets star Jamal Murray has agreed on a four-year, $208 million maximum contract extension, his agents Jeff Schwartz and Mike George tell ESPN. The deal — guaranteeing Murray $244M over next five seasons — secures a franchise cornerstone to the Western contender. pic.twitter.com/XDfBM4oX1Z