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Ундав: Если ты боишься Реала только потому, что это Реал, то ты проиграешь

В Штутгарте настроены серьезно.
Сегодня, 20:52
Денис Ундав / Getty Images
Денис Ундав / Getty Images

Нападающий Штутгарта Денис Ундав прокомментировал предстоящий матч против Реала.

Напомним, немецкий и спанский клубы встретяся в 1-м раунде Лиги чемпионов уже 17 сентября.

Ундав считает, что если не боятся соперника, то у них всегда будут шансы, а также отдельно выделил одного из игроков мадридцев.

"Нельзя обосраться. Мы должны выйти на поле с ясной головой и думать, что можем победить. Иначе у нас нет шансов. Если ты боишься Реала только потому, что это Реал, то ты проиграешь. Тогда тебе даже не надо ехать на матч. 

Я знаю, каким противным защитником может быть Рюдигер, когда ты играешь против него. Я готов, я уже заметил в сборной, что он щипает соперников. Я должен сказать Демировичу, чтобы он приготовился к тому, что его будут много щипать", - приводит слова Ундава Kicker.

Ранее также сообщалось, что защитник Реала не примет участия в матче Лиги чемпионов.

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