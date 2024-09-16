Лидер обороны Реала может пропустить старт Лиги чемпионов

Защитник Реала Эдер Милитао, вероятно, не сыграет в первом туре Лиги чемпионов.

Напомним, уже во вторник, 16 сентября, стартует новый розыгрыш Лиги чемпионов, где в первом туре мадридский Реал встретится со Штутгартом.

Как сообщает Marca, на тренировках перед еврокубковым матчем отстутствовал Эдер Милитао, ранее получивший травму в сборной Бразилии.

Скорее всего, защитник пропустит первый тур ЛЧ, однако для мадридцев есть и хорошие новости.

На тренировках с общей группой были замечены Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени.

Ранее также сообщалось, что Барселона также потеряла своего лидера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!