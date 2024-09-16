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Лидер Барселоны выбыл на длительный срок после матча с Жироной

Ольмо получил травму в победном поединке.
Сегодня, 13:59
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

В рамках пятого тура чемпионата Испании Барселона разгромила Жирону (4:1).

Полузащитник "сине-гранатовых" Дани Ольмо получил травму. Он травмировал правую подколенную мышцу.

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Ожидается, что он будет вне игры примерно 4-5 недель.

Отметим, что Ольмо  вышел на матч в стартовом составе и отличился голом на 47-й минуте. Затем футболист получил травму и был заменен.

В текущем сезоне Ольмо провел три матча за Барселону, в которых забил три гола.

Напомним, Барселона показала лучший старт в Ла Лиге за последние годы.

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