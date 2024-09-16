Лидер Барселоны выбыл на длительный срок после матча с Жироной
Ольмо получил травму в победном поединке.
В рамках пятого тура чемпионата Испании Барселона разгромила Жирону (4:1).
Полузащитник "сине-гранатовых" Дани Ольмо получил травму. Он травмировал правую подколенную мышцу.
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Ожидается, что он будет вне игры примерно 4-5 недель.
Отметим, что Ольмо вышел на матч в стартовом составе и отличился голом на 47-й минуте. Затем футболист получил травму и был заменен.
В текущем сезоне Ольмо провел три матча за Барселону, в которых забил три гола.
Напомним, Барселона показала лучший старт в Ла Лиге за последние годы.
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