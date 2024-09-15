Барселона показала лучший старт в Ла Лиге за последние годы
Каталонцы великолепно играют под руководством Ганси Флика.
В рамках пятого тура Ла Лиги Барселона встретилась с Жироной и разгромно победила.
Таким образом, каталонцы стартовали с пяти побед в пяти турах. Такое в последний раз случалось в сезоне-2017/18.
7 лет назад эта серия продолжалась до восьмого тура и закончилась матчем против Леганеса.
Отметим, что в следующем туре коллектив Ганси Флика встретится с Вильярреалом. Матч состоится 22 сентября.
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