Цыганков получил оценки ниже среднего за матч с Барселоной

Украинец, как собственно и его партнеры, провел не лучший матч.

В рамках 5-го тура Ла Лиги Жирона разгромно уступила Барселоне.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored выставили оценки по итогам поединка. Украинец Виктор Цыганков получил 6.2 и 5.7 соответственно, что является показателем ниже среднего.

Хуже вингера его партнер Алехандро Франсес и Давид Лопес, который записал на свой счет результативную ошибку.

После 5 сыгранных матчей Жирона идет седьмой с пятью набранными баллами.

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