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Анчелотти: Нельзя терпеть то, что происходит с Винисиусом каждый год

Итальянский специалист осудил поведение болельщиков по отношению к бразильскому вингеру.
Сегодня, 22:06
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал празднование Винисиуса Жуниора в недавнем выездном матче Ла Лиги против Реал Сосьедад (2:0).

Тогда бразилец реализовал пенальти, после чего приложил указательный палец к губам, показывая жест домашним трибунам.

"Это реакция на очень неприятную ситуацию и такое случалось много раз, всегда в его адрес были оскорбления. Никто не мог с этим смириться, и я тоже. Вполне естественно, что он поднес палец ко рту из-за всего происходящего", - цитирует итальянца официальный сайт Реала.

Источник: Getty Images

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"Невозможно смириться с тем, что произошло с Вини за эти годы. Нам следует меньше фокусироваться на характере этого молодого человека и больше смотреть на то, что происходит на стадионах".

"Я думаю, они поступают с ним так, потому что он представляет угрозу с точки зрения спорта, и они пытаются вывести его из себя".

Реал готовится сыграть в основной части Лиги чемпионов. Первым оппонентом "бланкос" станет Штутгарт. Их поединок состоится во вторник, 17 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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