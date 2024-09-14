Стала известна зарплата Лунина в Реале после продления контракта

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин подписал новый контракт с Реалом.

Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

По информации Defensa Central, у Лунина теперь будет существенно большая зарплата.

Украинец по новому контракту будет получать 4.5 миллиона евро - ранее зарабатывал 2.5 миллиона евро в год.

По ходу кампании-2023/24 Андрей принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он пропустил 32 гола и 12 раз отстоял на "ноль".

В нынешнем сезоне Лунин ни разу не появился на поле, пять раз проведя матчи Реала в Ла Лиге и Суперкубке УЕФА на скамейке запасных.

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