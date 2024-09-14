iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стала известна зарплата Лунина в Реале после продления контракта

Украинец заключил долгосрочное соглашение с клубом.
Сегодня, 10:40
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин подписал новый контракт с Реалом.

Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

По информации Defensa Central, у Лунина теперь будет существенно большая зарплата. 

Украинец по новому контракту будет получать 4.5 миллиона евро - ранее зарабатывал 2.5 миллиона евро в год.

По ходу кампании-2023/24 Андрей принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он пропустил 32 гола и 12 раз отстоял на "ноль".

В нынешнем сезоне Лунин ни разу не появился на поле, пять раз проведя матчи Реала в Ла Лиге и Суперкубке УЕФА на скамейке запасных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Де Росси оценил готовность Довбика к матчу против Дженоа в Серии А Де Росси оценил готовность Довбика к матчу против Дженоа в Серии А
ЧМ-2024 по футзалу: Парагвай - Коста-Рика, Хорватия - Таиланд, Бразилия - Куба ЧМ-2024 по футзалу: Парагвай - Коста-Рика, Хорватия - Таиланд, Бразилия - Куба
Дюбуа сделал грозное послание для Джошуа перед чемпионским боем Дюбуа сделал грозное послание для Джошуа перед чемпионским боем
Гвоздик назвал виновника его поражения в бою против Бетербиева Гвоздик назвал виновника его поражения в бою против Бетербиева
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи МЮ, Ливерпуля, Челси, Реала, Ювентуса, Милана, Баварии и поединки в УПЛ
просмотров

Последние новости

12:55
ЧМ-2024 по футзалу: Парагвай - Коста-Рика, Хорватия - Таиланд, Бразилия - Куба
Бокс12:38
Дюбуа сделал грозное послание для Джошуа перед чемпионским боем
Бокс12:12
Гвоздик назвал виновника его поражения в бою против Бетербиева
Теннис12:10
Экс-первая ракетка мира прекратила сотрудничество с тренером
Европа11:45
Бывший вратарь сборной Италии оценил бомбардирские способности Довбика: Думаю, забьет 15 голов
Киберспорт11:44
The International: онлайн трансляция четвертьфиналов нижней сетки и финала верхней
ММА11:32
Чендлер назвал нового соперника вместо Макгрегора
Бокс11:08
Усик или Фьюри: Тедди Атлас назвал лучшего боксера мира
Европа11:06
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле в Испании - тренер Цыганкова может пойти на повышение
Европа10:40
Стала известна зарплата Лунина в Реале после продления контракта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK