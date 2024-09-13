Официально: Лунин подписал с Реалом новый многолетний контракт
Реал на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Андреем Луниным.
Стороны договорились о новом многолетнем соглашении, согласно которому 25-летний вратарь сборной Украины будет выступать за "сливочных" до лета 2030 года.
Напомним, что прежняя сделка подходила к концу следующим летом.
🤩 #Lunin2030 🤩 pic.twitter.com/gRcPPvcN0M— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 13, 2024
Андрей Лунин присоединился к Реалу летом 2018 года. За его переход испанцы заплатили луганской Заре 8,5 миллиона евро.
Не имея возможности стать основным вратарем, украинец несколько раз ездил в аренды.
В прошлом сезоне после серьезной травмы Тибо Куртуа Лунин выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги за место в воротах королевского клуба.
По ходу кампании-2023/24 Андрей принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он пропустил 32 гола и 12 раз отстоял на "ноль".
В нынешнем сезоне Лунин ни разу не появился на поле, пять раз проведя матчи Реала в Ла Лиге и Суперкубке УЕФА на скамейке запасных.
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