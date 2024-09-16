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Вирт возглавил клуб Первой лиги

Экс-наставник Вереса поработает с тернопольской Нивой.
Сегодня, 22:11
Юрий Вирт с помощниками / Нива Тернополь
Юрий Вирт с помощниками / Нива Тернополь

Тернопольская Нива объявила, что ее новым главным тренером стал Юрий Вирт.

Напомним, 50-летний специалист последние годы работал в Вересе и помог тому сохранить прописку в УПЛ, а также был небольшой отрезок в Звягеле. 

Детали контракта не сообщаются, но журналисты уверены, что Вирт проработает в тернопольском клубе до конца сезона.

В обновленный тренерский штаб Нивы вошли помощники украинского специалиста Николай Лапко и Александр Зотов.

На текущий момент Нива занимает четвертую строчку, имея семь очков после семи утров.

А с результатами 6-го тура УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрий Вирт Нива Тернополь

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