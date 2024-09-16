iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Аринас: Я уверен, Дончич будет набирать в среднем трипл-дабл в новом сезоне

И четырехкратный чемпион НБА, появившийся в Далласе, должен будет ему в этом помочь.
Сегодня, 21:04
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Бывшая звезда Вашингтона Гилберт Аринас из раза в раз выдает смелые предсказания.

В этот раз во время своего подкаста "Gil's Arena" 42-летний экс-защитник заявил, что в следующем сезоне Лука Дончич будет набирать в среднем по трипл-даблу за матч. И частично это будет заслуга Клэя Томпсона, которого подписал Даллас.

"Я не хочу на него давить, но я буду удивлен, если он не будет набирать в среднем по трипл-даблу", - цитирует Аринаса BasketNews.

"Если ты в среднем раздавал столько передач при том, что у тебя было, теперь же у тебя есть парень, который умеет ловить передачу и бросать. В этот раз ты будешь набирать некоторые свои передачи без особых усилий".

"В среднем у тебя должен быть трипл-дабл. Вероятно, он будет кандидатом номер один на звание MVP. Он собирается сделать то, чего не удавалось сделать уже несколько лет, и это набирать в среднем трипл-дабл".

Читай также: Adidas прекратит сотрудничество с одной из звезд НБА

В прошлом сезоне Лука Дончич провел 70 матчей, в которых набирал в среднем 33,9 очка, 9,2 подбора и 9,8 передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

Статьи по теме

Ирвинг: Я виноват в поражении Далласа в Финале НБА Ирвинг: Я виноват в поражении Далласа в Финале НБА
Дончич: Мне не нравится быть знаменитым Дончич: Мне не нравится быть знаменитым
"Нужно отобрать у него пиво": легенда НБА раскритиковала Дончича "Нужно отобрать у него пиво": легенда НБА раскритиковала Дончича
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов
Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Формула 123:55
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Европа23:40
Экс-форвард Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Греции
Европа23:20
Легенда Реала: Надеюсь, Атлетико составит конкуренцию в борьбе за титул чемпиона Испании
Европа22:54
Удинезе впервые за 13 лет единолично лидирует в Серии А
22:50
ЧМ-2024 по футзалу: Португалия и Иран уничтожили своих соперников, победы Франции и Марокко
Украина22:48
Динамо показало рейтинги своих игроков в EA Sports FC 25
Шахматы22:39
Шахматная олимпиада-2024: мужская сборная Украины обыграла Черногорию, женская - разгромила Сербию
Украина22:11
Вирт возглавил клуб Первой лиги
Европа22:06
Анчелотти: Нельзя терпеть то, что происходит с Винисиусом каждый год
Европа21:36
"Нужно заслужить": тен Хаг рассказал, почему не играет Антони
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK