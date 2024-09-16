Аринас: Я уверен, Дончич будет набирать в среднем трипл-дабл в новом сезоне

И четырехкратный чемпион НБА, появившийся в Далласе, должен будет ему в этом помочь.

Бывшая звезда Вашингтона Гилберт Аринас из раза в раз выдает смелые предсказания.

В этот раз во время своего подкаста "Gil's Arena" 42-летний экс-защитник заявил, что в следующем сезоне Лука Дончич будет набирать в среднем по трипл-даблу за матч. И частично это будет заслуга Клэя Томпсона, которого подписал Даллас.

"Я не хочу на него давить, но я буду удивлен, если он не будет набирать в среднем по трипл-даблу", - цитирует Аринаса BasketNews.

"Если ты в среднем раздавал столько передач при том, что у тебя было, теперь же у тебя есть парень, который умеет ловить передачу и бросать. В этот раз ты будешь набирать некоторые свои передачи без особых усилий".

"В среднем у тебя должен быть трипл-дабл. Вероятно, он будет кандидатом номер один на звание MVP. Он собирается сделать то, чего не удавалось сделать уже несколько лет, и это набирать в среднем трипл-дабл".

Luka will average a Triple Double pic.twitter.com/bWhLtC0QXg — Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) September 14, 2024

Читай также: Adidas прекратит сотрудничество с одной из звезд НБА

В прошлом сезоне Лука Дончич провел 70 матчей, в которых набирал в среднем 33,9 очка, 9,2 подбора и 9,8 передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!