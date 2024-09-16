Аринас: Я уверен, Дончич будет набирать в среднем трипл-дабл в новом сезоне
Бывшая звезда Вашингтона Гилберт Аринас из раза в раз выдает смелые предсказания.
В этот раз во время своего подкаста "Gil's Arena" 42-летний экс-защитник заявил, что в следующем сезоне Лука Дончич будет набирать в среднем по трипл-даблу за матч. И частично это будет заслуга Клэя Томпсона, которого подписал Даллас.
"Я не хочу на него давить, но я буду удивлен, если он не будет набирать в среднем по трипл-даблу", - цитирует Аринаса BasketNews.
"Если ты в среднем раздавал столько передач при том, что у тебя было, теперь же у тебя есть парень, который умеет ловить передачу и бросать. В этот раз ты будешь набирать некоторые свои передачи без особых усилий".
"В среднем у тебя должен быть трипл-дабл. Вероятно, он будет кандидатом номер один на звание MVP. Он собирается сделать то, чего не удавалось сделать уже несколько лет, и это набирать в среднем трипл-дабл".
Luka will average a Triple Double pic.twitter.com/bWhLtC0QXg— Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) September 14, 2024
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В прошлом сезоне Лука Дончич провел 70 матчей, в которых набирал в среднем 33,9 очка, 9,2 подбора и 9,8 передачи.
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