Adidas прекратит сотрудничество с одной из звезд НБА

Четвертая модель именной линейки кроссовок станет последней для Трэя Янга с этим брендом.

Сотрудничество звезды Атланта Хоукс Трэя Янга с adidas, которое длится с 2018 года, подойдет к концу.

Как сообщает BasketNews, фирменные кроссовки Trae Young 4 станут последней коллаборацией 25-летнего баскетболиста с брендом.

По информации источника, Янг и adidas расторгнут соглашение после выпуска кроссовок данной линии.

Четвертая версия фирменных кроссовок Янга должна была быть выпущена в сентябре 2024 года. Но adidas не сделал никаких заявлений по этому поводу.

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На данный момент дата выпуска перенесена на праздничный период 2024 года, а весной 2025 года будут выпущены шесть новых версий в новых цветах.

Предполагается, что Янг продолжит носить кроссовки adidas во время матчей, пока он не заключит новое соглашение с другим брендом.

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