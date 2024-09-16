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Баскетбол

Владельцы Бостон Селтикс хотят продать франшизу из-за огромных зарплат игроков

В следующем сезоне "кельты" потратят на зарплатную ведомость 500 миллионов долларов.
Сегодня, 18:01
Джейсон Тейтум / Getty Images
Джейсон Тейтум / Getty Images

В июле появилась информация, что владельцы Бостон Селтикс выставляют клуб на продажу спустя всего несколько недель после завоевания чемпионства НБА.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на New York Post, главной причиной их желания избавиться от франшизы являются зарплаты баскетболистов.

За последний год "кельты" продлили контракт с Джейленом Брауном (303,7 миллиона долларов) и Джейсоном Тейтумом (313,9 миллиона), чьи соглашения стали самыми дорогостоящими в истории НБА.

Другие игроки стартовой пятерки также имеют "тяжелые" контракты: Кристапс Порзингис - 60 миллионов, Джру Холидей - 135 миллионов, Деррик Уайт - 125 миллионов.

Стартовый состав Бостона является самым дорогим в НБА. И семейство Гроусбек, владеющее клубом, полагает, что по этой причине продать франшизу будет гораздо сложнее.

Они надеются, что это заставит лигу рассмотреть несколько альтернативных вариантов продажи, чтобы помочь заключить сделку.

В сезоне-2025/26 Селтикс будут тратить полмиллиарда долларов на зарплатную ведомость, так что налог на роскошь будет еще выше с учетом новых правил.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс

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