Ауди рассматривает новичка Формулы-1 в качестве второго пилота

Франко Колапинто привлек к себе внимание.

Пилот Уильямс Франко Колапинто интересен Ауди, утверждает Blick.

Швейцарское издание уверяет, что юниор попал на радары немецкой команды после своего успешного дебюта в Формуле-1.

Напомним, на Гран-при Азербайджана аргентинец финишровал восьмым и за одну гонку заработал очков больше, чем его предшественник Логан Сарджент за карьеру.

Теперь в Ауди раздумывают, кого сделать напарником Нико Хюлькенберга Франко Колапинто или Габриэля Бортолето.

Третья, но маловероятная опция - то Лиам Лоусон, но лишь при условии, что его отпустит Ред Булл.

Ранее имя Колапинто забыл семикратный чемпион мира.

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