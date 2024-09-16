Хэмилтон пытался похвалить новичка Уильямс, но забыл его имя

Франко Колапинто уже заработал в четыре раза больше очков, чем Логан Сарджент.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон попал в неловкую ситуацию после Гран-при Азербайджана.

Комментируя итоги гонки в Баку, британец отметил достижения молодых пилотов, но не сумел вспомнить имя Франко Колапинто, дебютировавшего за Уильямс.

"Могу лишь сказать, что очень здорово видеть талантливых молодых гонщиков, которые приходят и пилотируют настолько хорошо.

Оливер выступил прекрасно, я с ним сражался – было жестко, но честно. И, да, не помню имя парня из Уильямса… (после подсказки) Колапинто – да, он выступил прекрасно", - рассказал Льюис в интервью.

Напомним, что молодой аргентинец финишировал восьмым, заработав четыре очка. За одну гонку в Формуле-1 Колапинто получил в четыре раза больше очков, чем Логан Сарджент за всю карьеру.

С результатами Гран-при Азербайджана вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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