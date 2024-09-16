iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон пытался похвалить новичка Уильямс, но забыл его имя

Франко Колапинто уже заработал в четыре раза больше очков, чем Логан Сарджент.
Сегодня, 15:25
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон попал в неловкую ситуацию после Гран-при Азербайджана.

Комментируя итоги гонки в Баку, британец отметил достижения молодых пилотов, но не сумел вспомнить имя Франко Колапинто, дебютировавшего за Уильямс.

"Могу лишь сказать, что очень здорово видеть талантливых молодых гонщиков, которые приходят и пилотируют настолько хорошо.

Оливер выступил прекрасно, я с ним сражался – было жестко, но честно. И, да, не помню имя парня из Уильямса… (после подсказки) Колапинто – да, он выступил прекрасно", - рассказал Льюис в интервью.

Напомним, что молодой аргентинец финишировал восьмым, заработав четыре очка. За одну гонку в Формуле-1 Колапинто получил в четыре раза больше очков, чем Логан Сарджент за всю карьеру.

С результатами Гран-при Азербайджана вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Хэмилтон и Окон стартуют с пит-лейн на Гран-при Азербайджана Хэмилтон и Окон стартуют с пит-лейн на Гран-при Азербайджана
"Именно так и должно быть": Хэмилтон доволен текущей ситуацией в Формуле-1 "Именно так и должно быть": Хэмилтон доволен текущей ситуацией в Формуле-1
Вольфф признал, что переход Хэмилтона в Феррари пойдет на благо всем Вольфф признал, что переход Хэмилтона в Феррари пойдет на благо всем
Хэмилтон признался, что ему не понравился его первый чемпионский сезон с Мерседес Хэмилтон признался, что ему не понравился его первый чемпионский сезон с Мерседес
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов
Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НБА18:01
Владельцы Бостон Селтикс хотят продать франшизу из-за огромных зарплат игроков
Европа17:57
Клубы АПЛ недовольны слушаниями по делу Манчестер Сити
Формула 117:33
Формула-1 обнародовала даты проведения предсезонных тестов 2025 года
Киберспорт17:30
Чемпионы The International-2024 установили уникальное достижение
Европа16:55
"Мы находимся там, где и ожидали": Анчелотти оценил старт сезона
Биатлон16:55
Джошуа назвал свою цель на бой с Дюбуа
Лига Чемпионов16:30
Лидер обороны Реала может пропустить старт Лиги чемпионов
Киберспорт16:25
The International 2024: Team Liquid стали чемпионами, победив Gaimin Gladiators в грандфинале
Теннис16:10
Костюк назвала свою задачу на турнире в Сеулу
Европа15:55
Барселона планирует предложить новый контракт Ямалю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK