Дончич: Мне не нравится быть знаменитым

Еще до попадания в НБА Лука Дончич начал набирать популярность благодаря своим успешным выступлениям за Реал в Европе.

Но после переезда за океан, 25-летний словенец стал одной из главных звезд лиги в составе Даллас Маверикс.

Вот только сам Лука предпочел бы, чтобы вне паркета его не узнавали.

Как сообщает ClutchPoints, на вопрос, нравится ли ему быть знаменитым, Дончич ответил: "Нет".

Его затем спросили, хотел бы ли он, чтобы у него была возможность играть без камер на площадке, на что он ответил: "Да. Только игра".

“Luka, do you like being famous?”



Luka Doncic: “No.”



“Do you wish you could play basketball and not have any cameras?”



Luka: “Yes. Only in the game.”



