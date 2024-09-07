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Баскетбол

Дончич: Мне не нравится быть знаменитым

Лука хочет просто играть в баскетбол.
Сегодня, 16:33
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Еще до попадания в НБА Лука Дончич начал набирать популярность благодаря своим успешным выступлениям за Реал в Европе.

Но после переезда за океан, 25-летний словенец стал одной из главных звезд лиги в составе Даллас Маверикс.

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Вот только сам Лука предпочел бы, чтобы вне паркета его не узнавали.

Как сообщает ClutchPoints, на вопрос, нравится ли ему быть знаменитым, Дончич ответил: "Нет".

Его затем спросили, хотел бы ли он, чтобы у него была возможность играть без камер на площадке, на что он ответил: "Да. Только игра".

Напомним, что в прошлом сезоне Лука Дончич довел Даллас Маверикс до Финала НБА, где техасцы в пяти матчах уступили Бостону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

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