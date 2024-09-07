Дончич: Мне не нравится быть знаменитым
Еще до попадания в НБА Лука Дончич начал набирать популярность благодаря своим успешным выступлениям за Реал в Европе.
Но после переезда за океан, 25-летний словенец стал одной из главных звезд лиги в составе Даллас Маверикс.
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Вот только сам Лука предпочел бы, чтобы вне паркета его не узнавали.
Как сообщает ClutchPoints, на вопрос, нравится ли ему быть знаменитым, Дончич ответил: "Нет".
Его затем спросили, хотел бы ли он, чтобы у него была возможность играть без камер на площадке, на что он ответил: "Да. Только игра".
“Luka, do you like being famous?”— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 6, 2024
Luka Doncic: “No.”
“Do you wish you could play basketball and not have any cameras?”
Luka: “Yes. Only in the game.”
(via @overtime)pic.twitter.com/nqsVLIgFwy
Напомним, что в прошлом сезоне Лука Дончич довел Даллас Маверикс до Финала НБА, где техасцы в пяти матчах уступили Бостону.
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