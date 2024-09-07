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Баскетбол

Звезда Чикаго ответила на слухи о неожиданном завершении карьеры

Николе Вучевичу пришлось объяснять, что его неправильно поняли.
Сегодня, 14:57
Никола Вучевич / Getty Images
Никола Вучевич / Getty Images

Недавно центровой Чикаго Буллз Никола Вучевич позволил себе неосторожные высказывания, за которые ему теперь пришлось отвечать.

В разговоре с журналистом НБА Марком Стейном 33-летний черногорец объяснил, что же он имел на самом деле, говоря, что он хочет играть "еще четыре года".

"Я думаю, что это прозвучало неправильно. Дело не в том, что я хочу играть еще всего четыре года. Просто... они спрашивали меня, думаю ли я о завершении карьеры? А я ответил: "Заверешении карьеры?".

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"В моем понимании у меня есть еще как минимум четыре года, а потом я хочу посмотреть, на что я способен. Но в итоге все получилось, словно я хочу играть всего четыре года", - цитирует игрока ClutchPoints.

У Николы Вучевича осталось еще два года по его контракту с Чикаго. За следующие два сезона центровой заработает 41,4 миллиона долларов.

В прошлом сезоне он принял участие в 76 матчах, в которых набирал в среднем 18,0 очка, 10,5 подбора и 3,3 передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Никола Вучевич

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