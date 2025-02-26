НБА: Дончич оформил трипл-дабл в первом матче против Далласа, Финикс и Мемфис набрали 299 очков

Национальная Баскетбольная Ассоциация в ночь на 26 февраля порадовала фанатов несколькими интересными матчами. Главным поединком, конечно, стал матч между Ла Лайкерс и Даллас Маверикс, в котором Лука Дончич впервые сыграл против бывшей команды.

На Востоке Бостон и Кливленд обыграли Торонто и Орландо соответственно, а Финикс с Мемфисом доигрались до овертайма и набрали почти 300 баллов на двоих.

Торонто – Бостон – 101:111 (24:35, 30:31, 22:23, 25:22)

Торонто: Барретт (22+8 подборов), Барнс (21+6 передач), Дик (12), Куикли (10+7 передач), Мобо (4) – старт; Буше (8), Агбаджи (8), Уолтер (6), Шед (6 + 6 передач), О. Робинсон (4).

Бостон: Браун (24), Уайт (22), Тейтум (19 + 11 передач + 6 потерь), Хаузер (10), Крейг (4) – старт; Притчард (20+7 подборов), Кета (8), Шайерман (2), Уолш (2), Дэвисон (0).

Орландо – Кливленд – 82:122 (16:34, 27:23, 23:35, 16:30)

Орландо: Банкеро (26), Ф. Вагнер (19), Колдуэлл-Поуп (9), Картер (9), Энтони (6) – старт; Квинн (4), Ховард (2), Айзек (2), Хьюстон (2), Блэк (2), Битадзе (1), Г. Харрис (0), да Силва (0).

Кливленд: Мобли (17+8 подборов), Сотрясение (17), Митчелл (11), Окоро (8), Аллен (8+7 ​​подборов) – старт; Джером (20), Хантер (17), Уэйд (5+7 подборов), Мэррилл (5), Грин (4), Тайсон (4), Томлин (2), Портер (2), Томпсон (2).

Мемфис – Финикс – 151:148 OT (31:34, 27:28, 43:41, 36:34, 14:11)

Мемфис: Морент (29 + 8 передач + 5 потерь), Джарен Джексон (28), Бэйн (25 + 9 передач), Уэллс (19), Иди (8 + 8 подборов) - старт; Альдама (17), Кларк (14), Кеннард (6), О. Уильямс (5), Джексон (0).

Финикс: Букер (28+10 передач + 5 потерь), Дюрент (26+8 подборов + 7 передач), Билл (24+11 передач), Болл (23+8 подборов), Ричардс (6) – старт; Аллен (21), О'Нил (10), Пламли (7+7 подборов), Джонс (3), Данн (0).

Новый Орлеан – Сан-Антонио – 109:103 (16:30, 33:21, 30:32, 30:20)

Новый Орлеан: Мерфи (24), Уильямсон (18+6 потерь), Макколлум (13), Мисси (10+11 подборов), Олиник (6+12 подборов) – старт; Хоукинс (12), Б. Браун (8+6 передач), Маткович (8), Альварадо (7), Ривс (3).

Сан-Антонио: Васселл (20), Фокс (15+9 передач + 6 перехватов + 6 потерь), Барнс (15), Пол (12+10 передач), Бийомбо (10+12 подборов) – старт; Сохан (12+9 подборов), К.А. Джонсон (11), Касл (4), Шемпени (2), Мамукелашвили (2).

Хьюстон – Милвоки – 100:97 (30:25, 27:34, 28:26, 15:12)

Хьюстон: Грин (25+8 подборов), Шенгюн (23+11 подборов), Брукс (16+8 подборов), Исон (12), Томпсон (9+9 подборов + 6 передач) – старт; Смит (13+8 подборов), Грин (2), А.А. Холидей (0), Тейт (0), Лэндейл (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (27+10 подборов + 6 передач), Лиллард (22), Б. Лопес (12 + 8 подборов), Кузма (9), Принс (6) – старт; Грин (12), Трент (5), Портер (4), Джексон (0), Симс (0).

Голден Стейт – Шарлотт – 128:92 (28:18, 28:23, 41:24, 31:27)

Голден Стейт: Стеф Карри (15+6 передач), Др. Грин (15+6 передач), Муди (13), Подземски (10), Батлер (6+8 подборов) – старт; Хилд (16), Пэйтон II (14), Нокс (12), Пост (8), Роу (6), Спенсер (6), Луни (4), Сантос (3+6 передач), Коллинс (0).

Шарлотт: Симпсон (16), Уильямс (12 + 12 подборов), Смит (9), Бриджес (9 + 7 подборов + 6 потерь), Грин (6) – старт; Сет Карри (14), Мур (12+10 подборов), Бо (9+5 потерь), Диабате (5).

Лейкерс – Даллас – 107:99 (28:20, 31:31, 19:26, 29:22)

Лейкерс: Джеймс (27+12 подборов + 6 потерь), Ривз (20), Дончич (19+15 подборов + 12 передач), Хачимура (15), Хейс (8+8 подборов) – старт; Вандербилт (8), Кнехт (5), Винсент (2), Финни-Смит (2+8 подборов), Гудвин (1).

Даллас: Ирвинг (35+7 подборов), Томпсон (22+8 подборов), Кристи (10+6 передач), Эдвардс (4), Вашингтон (0+10 подборов + 4 блок-шота) – старт; Маршалл (9), Динвидди (9), Экзам (8), Пауэлл (2), Проспер (0).

Алексей Лень всю встречу провел на скамье запасных.

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